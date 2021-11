One Piece: rivelato il cast della serie live-action di Netflix

Netflix ha rivelato il cast della serie TV live-action dedicata a One Piece, il progetto è stato annunciato lo scorso anno e sta vedendo coinvolto lo stesso creatore Eiichiro Oda che collabora allo sviluppo del telefilm assieme alla piattaforma streaming Netflix ed ai Tomorrow Studios.

Ecco i membri del cast della serie TV live-action su One Piece:

Iñaki Godoy interpreterà Monkey D. Rufy, l’attore ha già lavorato in Go, Youth! e Che fine ha fatto Sara?; Mackenyu farà Roronoa Zoro, l’interprete si è già visto in Rurouni Kenshin: Final Chapter e Pacific Rim: Uprising; Emily Rudd farà Nami, l’attrice si è già vista in Fear Street e Hunters; Jacob Romero Gibson interpreterà Usopp, tra le sue precedenti esperienze possiamo citare Greenleaf e All Rise; infine, Taz Skylar farà Sanji, l’attore ha già lavorato in Boiling Point e Villain.

La produzione del progetto è iniziata la scorsa estate e tutti i dettagli sono ancora tenuti segreti, ma il fatto che sia stato rivelato il cast è una grande notizia riguardo alla serie TV su One Piece. Qualche tempo fa è stato svelato anche il logo del progetto.

Il manga di One Piece, nella sua serie principale, è in corso d’opera praticamente ininterrottamente ormai dall’estate del 1997, ed è arrivato nel nostro Paese nel 2001. Da allora la serie ha generato un vero e proprio franchise tra i più noti e di successo in Giappone, con un anime che sta per arrivare al grandissimo traguardo di mille episodi.