One Piece 1000: Toei Animation svela il calendario dei festeggiamenti europei

Toei Animation prepara un autunno di festeggiamenti in tutta Europa per celebrare il 1000° episodio di un anime leggendario: One Piece.

Tutti i fan di Monkey D. Rufy e dei Pirati di Cappello di Paglia possono gioire, dato che il 21 novembre verrà trasmesso il 1000° episodio del celeberrimo anime One Piece. Per festeggiare questo incredibile traguardo della serie più longeva di sempre della storia di Toei Animation, sono in corso una serie di eventi e di fantastiche collaborazioni in tutta Europa.

One Piece è un fenomeno globale che non ha mai perso un briciolo di potenza sin da quando il primo episodio è andato in onda in Giappone nel 1999, conquistando fan e celebrità! Con quasi 1000 episodi trasmessi in 80 paesi, 13 lungometraggi e il Guinness World Record assegnato al creatore di manga Eiichiro Oda per “il maggior numero di copie pubblicate per la stessa serie di fumetti da un unico autore”, One Piece si è affermato nel panorama culturale di un’intera generazione.

Ecco tutti gli eventi di One Piece 1000 previsti in Italia:

Dall’8 al 20 ottobre Feltrinelli ha organizzato una promozione speciale, con i fan che hanno potuto accaparrarsi una borsa esclusiva con l’acquisto di due o più manga di One Piece.

Dal 19 novembre al 12 dicembre, i negozi Games Academy e Funside celebreranno One Piece 1000 con una speciale campagna di carte fedeltà. Per ogni acquisto di 5€ della gamma di prodotti One Piece, gli acquirenti riceveranno una carta fedeltà e un adesivo. Una volta raccolti 10 adesivi, i fan possono ottenere un’esclusiva minifigure di plastica di Rufy.

Record mondiale di selfie nella regione EMEA: per festeggiare One Piece 1000 con i fan, dal 4 ottobre al 21 novembre in tutta la regione è in corso una campagna selfie di One Piece. I fan sono invitati a condividere i loro selfie scattati utilizzando una speciale cornice di One Piece, con l’obiettivo di raggiungere 20.000 foto in modo da creare il più grande album fotografico digitale della storia. Ogni 1000 foto avrà luogo un’estrazione a premi per avere la possibilità di vincere premi esclusivi. Oltre 12.000 persone hanno già pubblicato il proprio selfie. Partecipa subito qui.

Siamo molto orgogliosi di ciò che One Piece è arrivato a significare per un’intera generazione ed è davvero fantastico celebrare il 1000° episodio di un fenomeno culturale che ha fan in tutta Europa e oltre. Ci sono molte attività in programma, inclusi eventi nei negozi, concerti, proiezioni cinematografiche e molto altro, quindi assicuratevi di seguire tutti gli ultimi aggiornamenti su ciò che sta accadendo dalle vostre parti.

ha affermato Ryuji Kochi, Presidente di Toei Animation Europe.

La serie One Piece è l’adattamento dell’omonimo manga creato da Eiichiro Oda nel 1997. Da allora, One Piece è diventato un successo internazionale, con oltre 490 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Per oltre 10 anni, il manga di One Piece si è classificato tra i più venduti in tutto il mondo. Prodotta da Toei Animation sin dal suo debutto nel 1999, la serie animata di One Piece consta di quasi 1.000 episodi, con il 1.000° in programma nell’autunno 2021.

Sinossi: Monkey D. Rufy e la sua ciurma di Cappello di Paglia navigano attraverso i mari, alla ricerca della leggendaria taglia di “One Piece”. Insieme, devono affrontare numerose avventure. Chiunque trovi “One Piece” diventerà il re dei pirati, che rappresenta il sogno di Rufy.

