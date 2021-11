NVIDIA presenta Omniverse Avatar: personaggi 3D e interattivi, grazie all’IA

NVIDIA annuncia Omniverse Avatar, una piattaforma per creare avatar intelligenti altamente dettagliati (anche grazie al supporto al ray tracing).

I personaggi vengono descritti da NVIDIA come interattivi, nel senso che possono parlare e conversare – come degli assistenti vocali avanzati – oltre che “osservare” ciò che hanno intorno. «L’alba degli assistenti virtuali intelligenti è arrivata», ha detto Jensen Huang, CEO di NVIDIA, che ha aggiunge come la nuova piattaforma consentirà di creare alcune delle applicazioni in tempo reale più avanzate di sempre.

Il nuovo progetto di NVIDIA, Omniverse Avatar, chiaramente strizza l’occhio anche al concetto di metaverso, nuova frontiera alla quale sempre più compagnie tech guardano con grande interesse, a partire da Meta (ex Facebook).

In futuro gli avatar creati usando i tool di Nvidia potranno essere utilizzati dalle aziende e dagli esercizi commerciali per un gran numero di scopi e mansioni diverse. Pensate, ad esempio, alla possibilità di creare servizi di assistenza clienti altamente personalizzati, oppure dei concierge virtuali per guidare i clienti durante i loro acquisti online.

Grazie alle tecnologie NVIDIA Riva e Megatron 530B, gli avatar di Nvidia sono in grado di comprendere e riconoscere la voce delle persone, in modo da poter conversare con loro in modo naturale.