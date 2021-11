Netflix testa delle clip per bambini in stile Tik Tok su iOS

Come riportato sulle pagine di Bloomberg e ripreso da The Verge, Netflix sta attualmente testando delle clip per bambini che ricordano molto Tik Tok.

Come riportato sulle pagine di Bloomberg e ripreso da The Verge, Netflix è attualmente al lavoro al fine di realizzare una funzionalità particolarmente interessante, in fase di testing su piattaforme iOS, anche se in futuro non è detto che il tutto non venga rilasciato su Android. Parliamo di veri e propri mini video in stile Reel, o come i classici contenuti del competitor (a detta del colosso dello streaming stesso) TikTok.

Per il momento, si parla di brevissimi filmati pensati per un pubblico più giovane, i quali hanno l’obiettivo di promuovere dei contenuti ripercorrendo delle brevi scene chiave, che però presentano limitazioni che andranno dalle 10 alle 20 al massimo per sessione. L’obiettivo non è ovviamente quello di intrattenere un pubblico più piccolo solamente con questo tipo di contenuti, visto che la piattaforma di streaming presenta materiale per ogni età e gusti, ma può comunque trattarsi di un interessante tipo di intrattenimento.

Nonostante attualmente il tutto sia legato solamente a un target più piccolo, come detto, c’è da dire che la funzionalità è in fase di test, e non è detto che la compagnia non abbia a che fare con dei riscontri positivi e decida di ampliare il tutto anche al resto dell’utenza abbonata al servizio. Va specificato in ogni caso che quanto mostrato si differenzia per un grosso particolare dai brevi contenuti di Instagram e TikTok, visto che le due piattaforme sfruttano il format verticale, e i brevi video di Netflix sono invece da vedere in orizzontale (come i classici streaming su mobile).

Staremo a vedere in che modo il tutto si evolverà nel corso dei mesi, al fine di scoprire se si tratterà solamente di una piacevole novità per il pubblico più piccolo, o di un modo per tutti di ripercorrere velocemente alcuni contenuti chiave del catalogo di Netflix.