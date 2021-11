Leonardo DiCaprio in trattative per interpretare il predicatore Jim Jones nel film dedicato

Leonardo DiCaprio è in trattative per fare da protagonista e produrre un film dedicato al predicatore e criminale Jim Jones.

Leonardo DiCaprio si sta preparando per il suo prossimo progetto cinematografico, che potrebbe essere un film dedicato al predicatore criminale Jim Jones, di cui il popolare attore potrebbe vestirne i panni. Il lungometraggio sarà realizzato dalla MGM ed a produrlo sarà lo stesso DiCaprio con la sua Appian Way, assieme a Jennifer Davisson.

Oltre a Leonardo DiCaprio come protagonista, sembra che il film su Jim Jones dovrebbe avere come sceneggiatore Scott Rosenberg che ha lavorato già a Venom ed a Jumanji: The Next Level. La storia di Jim Jones è piuttosto particolare, considerando che si tratta di un predicatore che ha indotto oltre 900 membri della sua congrega ad un massacro e suicidio di massa. Le vicende sono accadute nel 1978 a Jonestown.

Il pensiero di Jim Jones fu particolare anche per il fatto che cercò d’incrociare il Cristianesimo con il Comunismo. Leonardo DiCaprio vestendo i panni di questo personaggio sarebbe così chiamato ad un’altra prova recitativa di alto livello.

Ricordiamo che l’interprete ha lavorato di recente a Don’t Look Up, film di Netflix che arriverà sulla piattaforma streaming il 10 dicembre, e che avrà tra i protagonisti anche Meryl Streep e Jennifer Lawrence.