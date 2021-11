Windows 11: un tool non ufficiale permette di installare le APK

Un tool non ufficiale per Windows 11 ha recentemente introdotto la possibilità per gli utenti di installare con facilità le APK sul nuovo sistema operativo.

Sin dal debutto di Windows 11, molti utenti si sono lamentati di come Microsoft non abbia avuto modo di inserire sin dal lancio il supporto alle app Android come promesso inizialmente, visto che il debutto completo della feature arriverà solamente in futuro. La compagnia ha già lanciato in parte il tutto, rendendo disponibili in beta alcune specifiche app grazie al negozio virtuale di Amazon, che ha collaborato al fine di rendere questa possibilità reale.

Purtroppo però, la novità è presente solamente per un numero particolarmente ristretto di software, e mentre Microsoft lavora al fine di migliorare la potenzialità, un software non ufficiale ha già trovato una soluzione al problema. Il Windows Subsystem for Android (noto come WSA) è infatti del tutto open source, il che ha permesso la produzione da Android a PC, e grazie al software WSATools disponibile sul Microsoft Store è possibile installare sulla propria macchina un qualunque file come se si trattasse di una “normale” app pensata nello specifico per l’ecosistema di Windows 11.

Come riportato sulle pagine di SlashGear però, mentre si tratta sicuramente di una possibilità molto interessante e facile da utilizzare, al punto che se si trattasse di un software sviluppato da Microsoft non sfigurerebbe di certo, il tutto crea diversi dubbi in merito alla possibile pericolosità delle APK sull’ecosistema di Windows 11.

All’effettivo infatti, i file di questo tipo risultano già di per sé potenzialmente se scaricati da siti di terze parti su mobile, e un’incursione di malware sul nuovo OS realizzato dall’azienda di malware preoccupa di molto, ma speriamo ovviamente che la compagnia abbia modo di regolare il tutto non appena sbloccherà del tutto la funzionalità per tutti gli utenti. Per il momento resta comunque il fatto che è bene prestare particolare attenzione a quello che si scarica sul proprio dispositivo, specialmente se proviene da fonti non accertate.