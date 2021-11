Spider-Man: No Way Home, nuovo poster ufficiale… con i villain

Il poster ufficiale di Spider-Man: No Way Home vede il nostro eroe in posa plastica mentre fronteggia Doc Ock, Goblin, Electro e Sandman.

Arriva finalmente un poster ufficiale per Spider-Man: No Way Home e, come potevamo immaginarci, ci regala un’istantanea dei pericoli che il nostro arrampicamuri affronterà in questa nuova avventura all’interno del Marvel Cinematic Universe.

The Multiverse unleashed. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17. pic.twitter.com/DchHdpKKFy — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) November 8, 2021

La posa dell’eroe è piuttosto classica, circospetto mentre studia le mosse dei suoi avversari, che a differenza sua si intravedono negli elementi attorno: Doctor Octopus, difatti, è al posto dello spettatore ma possiamo vederne i tentacoli, mentre Goblin sfreccia poco lontano in cielo e nell’aria tutt’attorno si muovono fulmini e rivoli di sabbia, a indicare la presenza di Sandman ed Electro.

Il film di Jon Watts arriverà nei cinema italiani a Natale, con protagonisti Tom Holland, Zendaya e Benedict Cumberbatch.

Sinossi ufficiale:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

