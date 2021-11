Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow annuncia che il film è pronto

Jurassic World: Dominion, prossimo capitolo della mitica saga, a meno di imprevisti, arriverà nei cinema nei tempi previsti: il regista Colin Trevorrow ha, difatti, annunciato di aver concluso il missaggio sonoro della pellicola e, con esso, i lavori di sua competenza: ora tocca a distribuzione e marketing.

Last night we put the last bit of reverb on the last roar. Thanks to Al Nelson, Gwen Whittle, Pete Horner, Chris Boyes and everyone at Skywalker Sound for putting so much heart and soul into our mix for #JurassicWorldDominion. It is alive. pic.twitter.com/XBQCwEzIfz

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) November 7, 2021