Dune 2: le riprese del film sequel inizieranno a luglio 2022

Dune 2 arriverà nelle sale cinematografiche nel 2023, e da poco si sa che le riprese dovrebbero iniziare a luglio 2022. Il reporter Josh Encinias ha infatti riportato che uno dei produttori della Warner Bros. durante uno screening del film ha rivelato che le riprese di Dune 2 inizieranno il 18 luglio 2022.

In precedenza però Denis Villeneuve aveva parlato dell’autunno 2022 come periodo di inizio dei lavori sul set. Queste sono le sue parole:

Non inizieranno così presto le riprese, abbiamo ancora molto lavoro da fare, e credo che si arriverà all’autunno del 2022. Da lì in poi le cose si velocizzeranno. La buona notizia è che ci sta un bel po’ di lavoro che è già completo, dal design, al casting alla sceneggiatura. Non ci sarà molto tempo davanti da qui alla produzione e cercherò di raccogliere la sfida per presentare al pubblico la seconda parte di Dune il più presto possibile. Non è un sequel inteso come un’altra storia con gli stessi personaggi, ma si tratta di una diretta prosecuzione del primo film, è la seconda parte del lungometraggio che sto cercando di realizzare.