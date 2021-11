Disney+ Day: nuove info sull’evento in arrivo il 12 novembre

Venerdì 12 novembre, Disney+ svelerà una serie di nuovi contenuti in anteprima in occasione della celebrazione del Disney+ Day, ecco anche le nuove promo.

In vista del Disney+ Day di venerdì 12 novembre, The Walt Disney Company ha annunciato nuove promozioni per tutti i suoi brand, oltre a contenuti aggiuntivi disponibili in anteprima questo venerdì, per dare il via alla celebrazione mondiale di Disney+ per ringraziare i fan.

Gli abbonati Disney+ potranno infatti godere di vantaggi esclusivi nei Parchi Disney di tutto il mondo, offerte su ShopDisney, accesso ai contenuti preferiti, anteprime esclusive sulla piattaforma e molto altro ancora. Questo venerdì alle 15:00, i fan potranno anche trovare sugli account Twitter, Facebook e Instagram di @DisneyPlusIT anteprime dei film e delle serie Disney+ in arrivo. Per chi desidera entrare a far parte della community Disney+, a partire da oggi e fino a domenica 14 novembre, i nuovi abbonati che attivano il servizio e coloro che riattiveranno la sottoscrizione, potranno ottenere un mese di Disney+ a 1,99€.

Dal lancio di due anni fa, Disney+ ha conquistato i cuori e l’immaginazione del pubblico di tutto il mondo con i migliori contenuti originali e la ricca library di film e serie più amati. Con il Disney+ Day, stiamo creando un’esperienza senza precedenti per i nostri abbonati come solo The Walt Disney Company sa fare.

ha dichiarato Kareem Daniel, Chairman, Disney Media and Entertainment Distribution.

Il 12 novembre, in occasione del Disney+ Day, gli abbonati Disney+ in possesso di biglietto valido e prenotazione per uno dei parchi tematici Disney, godranno di vantaggi esclusivi e di alcune sorprese a loro riservate. Gli abbonati Disney+ e i loro compagni di viaggio saranno invitati a entrare nei parchi a tema del Walt Disney World Resort e del Disneyland Resort 30 minuti prima dell’apertura ufficiale. Ma c’è di più: i Disney’s Hollywood Studios al Walt Disney World Resort e al Disneyland Park stenderanno il tappeto blu per incontrare i personaggi, fare fotografie e tanto altro ancora. Grazie al Disney PhotoPass gli abbonati potranno inoltre usufruire di download gratuiti delle fotografie scattate in punti specifici dei parchi.

Anche Disneyland Paris stenderà il tappeto blu al Parco Walt Disney Studios per consentire agli ospiti di festeggiare con incontri speciali con i personaggi durante tutta la giornata. Il parco rimarrà aperto 30 minuti oltre l’orario affinché gli ospiti possano assistere alla Tower of Terror che illuminerà la notte di blu Disney+.

Dal 12 al 14 novembre ShopDisney offrirà la spedizione gratuita negli Stati Uniti e in Europa agli abbonati Disney+.

Dal 12 al 14 novembre, Disney collaborerà con Funko per offrire un esclusivo 10% di sconto sui prodotti Disney+ (https://funkoeurope.com) su FunkoEurope.com. I clienti potranno utilizzare il codice promozionale DISNEYPLUSDAY su FunkoEurope.com. Si applicano esclusioni, prendere visione dei termini e condizioni per maggiori dettagli (https://funkoeurope.com/pages/terms-conditions).

Anteprime Disney+, anticipazioni e altro ancora

Venerdì 12 novembre alle 15:00 i fan potranno seguire anticipazioni, nuovi trailer e clip esclusive attraverso gli account Twitter, Facebook e Instagram di @DisneyPlusIT, oltre ai contributi dei creatori e delle star di Disney+ legati ai contenuti in arrivo di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.

Alle 17.00, gli abbonati Disney+ potranno anche accedere sulla piattaforma a contenuti speciali dei Pixar Animation Studios e, alle 17:45, dei Marvel Studios, a cui si aggiungeranno altre anticipazioni a sorpresa.

Il 12 novembre, altri nuovi contenuti amati dai fan faranno il loro debutto in streaming su Disney+. Tra questi:

Un nuovo documentario intitolato Il Making of di Happier than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles sul recente concerto cinematografico di Billie Eilish su Disney+;

Marvel Studios Assembled: Il dietro le quinte di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, un documentario speciale che racconta la realizzazione di una delle più recenti uscite al cinema Marvel Studios;

Marvel Studios Legends: Hawkeye, un episodio che fa rivivere tutti i momenti epici di Hawkeye provenienti dal MCU in vista dell’arrivo della serie originale Disney+;

La commedia musicale, romantica e fantasy Come d’incanto del 2007, con Amy Adams e Patrick Dempsey, un mix di live-action e animazione;

Il recente film originale Disney Channel Spin DJ Mix in cui Rhea, un’adolescente americana di origine indiana, scopre la sua passione per il mondo dei DJ e inizia a dedicarsi alla produzione musicale fondendo la sua cultura dell’Asia meridionale con il mondo che la circonda.

Questi titoli si uniscono alle premiere del Disney+ Day precedentemente annunciate come: Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Jungle Cruise, Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo, I Racconti di Olaf, Ciao Alberto, I Simpson in Plusaversary, Il Mondo Secondo Jeff Goldblum e Intrecci del passato.

Per celebrare i primi due anni della piattaforma e tutti i nuovi contenuti in arrivo, Disney+ invita i fan a unirsi alla community con un’offerta speciale a tempo limitato. Da oggi fino a domenica 14 novembre, i nuovi abbonati che attivano il servizio e coloro che riattiveranno la sottoscrizione potranno ottenere un mese di Disney+ a 1,99€ (successivamente 8,99€/mese), registrandosi su https://www.disneyplus.com/it-it, e partecipare a tutte le celebrazioni del Disney+ Day.

I fan potranno anche seguire il Disney+ Day su TikTok, dove Disney+ ha lanciato un account ufficiale. Il nuovo profilo TikTok della piattaforma streaming ospiterà contenuti unici di breve durata con le storie, i brand e i personaggi più amati di Disney+. Da oggi è possibile seguire l’account US @DisneyPlus su TikTok per guardare i nuovi contenuti che verranno caricati per l’intera settimana fino al Disney+ Day.

Inoltre, durante questa settimana speciale, Disney+ porterà nelle città di tutto il mondo le icone e i personaggi più amati dei brand principali della piattaforma. Questa iniziativa ha preso il via oggi a New York City e continuerà a Nashville il 10 novembre, a Parigi l’11 novembre e a Copenaghen e Los Angeles il 12 novembre.

