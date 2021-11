Cowboy Bebop: un poster in stile seventies per la serie Netflix

Un poster in stile retrò è stato rilasciato da Netflix per Cowboy Bebop, la nuova serie tv in arrivo il 19 novembre tratta dal celebre anime.

Spike Spiegel come Bruce Lee? Un accostamento tutt’altro che azzardato, soprattutto guardando al nuovo poster di Cowboy Bebop rilasciato da Netflix per la serie in arrivo il 19 novembre e che si ispira al cinema d’azione anni ’70, in particolare a film come I tre dell’operazione Drago (Enter the Dragon).

See you in two weeks space cowboys. pic.twitter.com/8Ony4hHPKZ — Cowboy Bebop (@bebopnetflix) November 5, 2021

Questa la sinossi ufficiale della serie, in arrivo il 19 novembre:

Cowboy Bebop è un western spaziale ad alto contenuto d’azione che vede protagonisti tre cacciatori di taglie, alias “cowboy”, in fuga dal loro passato. Radicalmente diversi, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formano una squadra agguerrita e sarcastica pronta a combattere i peggiori criminali del sistema solare, se il prezzo è giusto… ma che può solo farsi strada a calci e battute tra le tante risse prima che il passato finisca per fagocitarli tutti.

