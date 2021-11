Hellboy, Rambo, I Mercenari: la Millennium Media vuole realizzare le serie TV

06—Nov—2021 / 11:08 AM

La Millennium Media, dopo aver lavorato per tanti anni alla produzione di lungometraggi, ora sta pensando di cavalcare l’onda dell’esplosione delle serie TV sfruttando delle proprietà intellettuali importanti che ha dalla sua parte: stiamo parlando di Hellboy, Rambo, I Mercenari, e altri.

Ecco le parole del presidente Jeffrey Greenstein a riguardo:

Ci siamo sempre concentrati sui film, ma abbiamo un elenco di progetti televisivi che vorremmo portare avanti. Stiamo pensando ad uno spazio televisivo per proprietà come Attacco al Potere, Rambo, i Mercenari, e stiamo pensando anche a Hellboy. Ci sono tante possibilità, ma vorremmo concentrarci sulle proprietà intellettuali prima di lavorare a contenuti originali. Abbiamo anche un progetto televisivo su Indisputed che vorremmo lanciare il prossimo anno.

I titoli citati da Jeffrey Greenstein sono tutti di grande rilievo, improntati soprattutto verso l’action, ma con un personaggio da cinecomics come Hellboy che attirerà l’attenzione di tanti appassionati. Fino ad ora Hellboy non è mai arrivato sul piccolo schermo, e dopo l’insuccesso dell’ultimo lungometraggio una serie TV dedicata potrebbe essere una grande occasione per rilanciare il franchise.

Mentre per quanto riguarda I Mercenari è in sviluppo il quarto capitolo della saga cinematografica.