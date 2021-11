Google Drive: arrivano nuovi filtri per la ricerca

Google ha deciso di inserire dei filtri per la ricerca anche per la piattaforma di Google Drive, dopo aver lanciato il tutto su Gmail.

Specialmente per chi utilizza le potenzialità di Google Drive da molto tempo, e trova quindi nel proprio account file accumulati nel corso dei mesi e degli anni, a volte trovare determinati contenuti può risultare complicato.

Google ha da tempo inserito un sistema di ricerca che facilita il compito agli utenti, permettendo a questi di riconoscere quello che cercano inserendo delle parole chiave, anche se all’effettivo anche in questo caso può capitare che ci si trovi davanti a situazioni alquanto frustranti.

La compagnia è a conoscenza della situazione, e ha studiato un metodo simile a quello già inserito per la piattaforma di Gmail al fine di provare a velocizzare l’operazione e renderla meno meccanica. Come riportato sulle pagine di Android Police infatti, una volta che si inserisce un qualunque termine di ricerca, la piattaforma crea sul momento alcuni “insiemi” di file da sistemare, per permettere agli utenti di sfruttare il metodo al fine di fare ulteriore ordine per trovare quanto ricercato.

Fra le possibilità che la compagnia ha inserito troviamo ad esempio quella di scegliere il tipo di file da cercare, o ordinare il tutto in base all’ultima data di modifica o di accesso.