Eternals – Angelina Jolie su chi non approva il bacio gay: “Sono ignoranti”

Angelina Jolie si è espressa di recente nei confronti di chi non ha approvato il bacio e la relazione gay in Eternals, soprattutto soffermandosi sui Paesi che hanno bandito il lungometraggio, definendo queste iniziative frutto di persone che “sono ignoranti”.

Ecco le parole di Angelina Jolie:

Ancora non riesco a capire come si faccia a vivere in un mondo dove non si voglia vedere la famiglia Phastos, e dove non si riesce ad apprezzare la bellezza e l’amore di questa relazione. Se c’è qualcuno che si sente rabbioso e minacciato da una cosa del genere, e che non approva o non apprezza, posso solo dire che si tratta di persone ignoranti.