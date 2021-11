Alexa compie gli anni, falle gli auguri per ricevere una sorpresa

Oggi Alexa compie gli anni, l’assistente vocale di Amazon spegne tre candeline. Per festeggiare il traguardo Amazon ha organizzato alcune simpatiche iniziative, tra regali e sconti sull’e-commerce.

Per ringraziarti del tempo trascorso insieme, ho preparato una sorpresa per te. Di’ semplicemente: “Alexa, buon compleanno” durante la giornata del 6 Novembre

si legge nell’email inviata da Amazon ad i suoi clienti.

Nella giornata di oggi è possibile fare gli auguri all’assistente vocale, ricevendo in cambio un piccolo regalo. Basta dire “buon compleanno Alexa!” entro la fine della giornata. Dopo avervi ringraziato, l’assistente vocale si premunirà di mandarvi una sorpresa via email. Si tratta di quattro mesi di abbonamento ad Amazon Music Unlimited, la piattaforma per ascoltare la musica in streaming di Amazon.

Oggi è anche una giornata di sconti: per tutta la giornata saranno in offerta alcuni dei prodotti di punta di Amazon. Ad esempio, è possibile acquistare l’Echo Show 8 con uno sconto del 23%.

Compralo su Amazon.it

Sempre a tema musica, durante la giornata sarà anche possibile chiedere ad Alexa di riprodurre una speciale playlist. Basta dire: “Alexa, metti la playlist del tuo compleanno”.

Ricordiamo che per usare Alexa non è necessario avere un device della linea Echo. L’assistente vocale di Amazon è disponibile su tutti gli smartphone Android e iOS, grazie alla sua app ufficiale.