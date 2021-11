Toyota Aygo X: la piccola giapponese mette su muscoli e diventa un crossover, in Europa nel 2022

Anche la Toyota Aygo ha messo su muscoli: la piccola giapponese diventa un crossover, con un’operazione concettualmente simile a quella già effettuata con la Yaris Cross. La differenza è che la nuova vettura andrà a sostituire, e non ad affiancare, quella già in commercio.

Il nuovo veicolo, presentato in queste ore, si chiama Toyota Aygo X ed è un crossover compatto da città, pensato appositamente per le strade europee. Rispetto alla Aygo in commercio troviamo dei fanali Full LED con un profilo ad ala. In generale, le linee sono più moderne e sportive.

Le dimensioni – in aumento rispetto alla Aygo oggi in commercio – sono da segmento A, nonostante il pianale scelto sia il GA-B di Toyota: 3.700 mm di lunghezza, passo di 90 mm e larghezza di 1.740 mm. L’Aygo X cresce anche in altezza: 1.525 mm, ossia 65 mm in più.

Trai tanti optional, l’auto sarà disponibile anche un tetto aprile in tela. Quattro i colori disponibili al lancio: Cardamom Green, Chilli Red, Ginger Beige e Juniper Blue.

L’Aygo X sarà disponibile con un motore 1KR-FE 3 cilindri a benzina, mentre non sono previste versioni hybrid del veicolo. Il motore, da 72 CV con 93 Nm di coppia, consente un’accelerazione da 0 a 100Km/h in 15,6 secondi, con una velocità massima di 158 Km/h. Non abbiamo ancora dettagli sui prezzi.