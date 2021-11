Tesla: il computer che permette di giocare a The Witcher 3 si mostra in foto

Sappiamo ormai da tempo che grazie a un aggiornamento ufficiale del colosso delle macchine elettriche, alcune nuove Tesla permettono agli utenti di giocare ad alcuni videogiochi in qualunque momento, utilizzando semplicemente il computer di bordo e sfruttando la sua potenza al fine di far girare alcuni titoli compatibili. Tuttavia, fino a oggi non avevamo ancora avuto modo di vedere questo gioiellino da vicino, il quale si presenta con performance davvero niente male, ed è infatti in grado di far girare addirittura titoli come The Witcher 3: Wild Hunt.

Come svelato dalle prime foto di Ingineerix, e riportato sulle pagine di Videocardz, il dispositivo si presenta con una CPU con architettura Zen 1+, basata su un chip Ryzen custom, di cui non abbiamo all’effettivo le specifiche tecniche. Parlando dell’APU Ryzen invece, dovrebbe trattarsi di una quad-core da 45 W con 0.5 MB di cache L2 e 4 MB di cache L3. Potete ammirare il dispositivo nelle quattro foto presenti qui di seguito.

All’infuori di quanto detto, Tesla ha deciso anche di inserire una scheda video dedicata custom, la quale è basata sulla GPU Navi 32. La stessa si presenta con 28 unità computazionali, e un totale di 1792 Stream Processor clockati a 2,8 GHz circa. Stando al CEO di Tesla, proprio Elon Musk, il computer in questione offre circa 10 TFlops di performance, il che lo mette quasi alla pari delle console di ultima generazione, anche se non si tratta ovviamente di un dispositivo pensato nello specifico per i videogiochi. Trovate qui di seguito le altre specifiche emerse all’infuori di CPU e GPU e riportate da Videocardz: