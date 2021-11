Eternals: per Kevin Feige il bacio gay è solo l’inizio del cambiamento Marvel

Dopo che alcuni Stati del Golfo persico hanno bandito Eternals dalle sale cinematografiche a causa del bacio omosessuale presente nel film, sono da sottolineare alcune frasi pronunciate poco tempo fa da Kevin Feige, che ha fatto notare come l’introduzione di personaggi LGBTQ+ all’interno del Marvel Cinematic Universe sia solo all’inizio.

Ecco le parole di Kevin Feige su questo argomento:

Ci sono stati in precedenza supereroi gay nei fumetti, ed ora se ne trovano più che in passato anche nei film, e questo è solo l’inizio.

Ricordiamo che un altro segnale particolare sotto questo punto di vista è stato dato quando nella serie TV su Loki è stato presentato il personaggio come bisessuale.

Tempo fa la produttrice Victoria Alonso aveva detto riguardo all’inclusività nella Marvel:

Stiamo mostrando il mondo in cui si trovano questi personaggi. Ci sono molte cose che si possono fare oggi per rappresentare il mondo che stiamo vivendo. Faremo del nostro meglio per cercare di essere più rappresentativi.

E per continuare su questa linea, in Thor: Love and Thunder sembra che vedremo Valkyrie (Tessa Thompson) andare alla ricerca di una regina con cui regnare insieme nella nuova Asgard.