Baby Driver 2: Edgar Wright potrebbe non essere il regista del film

Edgar Wright si è confermato alla sceneggiatura di Baby Driver 2, ma potrebbe non esserne il regista. Il filmmaker ha parlato di questa cosa durante un’intervista/confronto con un altro grande regista contemporaneo, stiamo parlando di Cary Fukunaga.

Ecco cosa ha detto Edgar Wright sulla sua presenza o meno in Baby Driver 2:

Se facessi il sequel, di cui ho comunque scritto la sceneggiatura, dovrei lavorarci in una maniera tale da renderlo divertente per me stesso. Non ho voglia di fare un progetto fotocopia, anche perché un film impiega due anni per essere realizzato, ed in tempi di pandemia anche di più. La mia regola è che tu devi fare qualcosa di cui hai veramente voglia. Sia io che te (rivolgendosi a Cary Fukunaga ndr) ci siamo trovati nella situazione di allontanarci da uno Studio perché non ci era stato consentito di fare ciò che desideravamo.

Credo di non aver mai ripetuto lo stesso progetto per due volte, e per questo quando uscì Baby Driver e fu candidato agli Oscar iniziai a lavorare a Ultima Notte a Soho, perché sentivo molta pressione riguardo al fatto di lavorare sul sequel, e volevo allontanarmi per un po’ da questa idea.