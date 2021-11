MacBook OLED in arrivo non prima del 2025?

Stando a dei recenti report, sembra che non avremo modo di poter mettere mano sui MacBook OLED prima del 2025, per via di problemi con la produzione dei display.

Si inizia già a parlare dei primi MacBook che dovrebbero offrire uno schermo OLED, poco dopo in seguito all’annuncio dei MacBook Pro da 14 e da 16 pollici che con le proprie potenzialità risultano pronti per innovare la lineup del colosso di Cupertino. Sembra purtroppo che servirà aspettare diversi anni, come emerso da dei report di The Elec ripresi sulle pagine di Wccftech, in quanto pare che le trattative fra Samsung ed Apple per la realizzazione degli schermi non stiano andando esattamente a gonfie vele.

Stando a quanto emerso, pare che dei disguidi siano nati per il fatto che Apple potrebbe aver richiesto dei pannelli pronti a offrire un totale di 120 Hz di refresh rate, visto che quelli usati da Samsung si spingono fino a un massimo di 90 Hz, è necessario fare un grande passo avanti in tal senso. Il tutto sarebbe nato per via del fatto che i mini-led dell’azienda di Cupertino supportano già da ora i 120 Hz adattivi, e un passaggio a OLED che riduce tale traguardo non sarebbe ovviamente ottimale.

Purtroppo, pare che avremo modo di vedere dei MacBook OLED solamente nel 2025, fra quindi un totale di 4 anni, e non è neanche detto che la finestra di lancio particolarmente generica e lontana venga rispettata, considerando il processo produttivo e la transizione che la compagnia dovrà affrontare. Non sappiamo se all’effettivo sarà in ogni caso Samsung a occuparsi dei pannelli, visto che per dei report una trattativa è fallita anche per via della struttura richiesta da Apple.

Considerando che si prevede che i primi iPad Pro OLED non vengano rilasciati prima del 2023 o del 2024 è possibile che la transizione completa a questo tipo di pannelli arrivi prima anche per molti altri dispositivi, ma non ci resterà che vedere in quale modo la situazione si evolverà.