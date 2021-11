Green Lantern: la serie TV potrebbe essere molto dark e paragonabile a Watchmen

Arrivano nuovi rumor sulla serie TV dedicata a Green Lantern che sarà distribuita su HBO Max: sembra che il telefilm in sviluppo possa essere ancora più dark rispetto a quanto previsto, e che proprio per la sua cupezza possa essere paragonato al telefilm di successo Watchmen.

A rivelare questa news è stato il sito The Illuminerdi, ed il fatto che la serie TV su Green Lantern possa risultare più dark del previsto può essere un elemento avvalorato dal fatto che i personaggi che compongono il corpo delle Lanterne sono delle figure abbastanza complesse.

Ad esempio, Guy Gardner, che sarà interpretato da Finn Wittrock, viene descritto come un personaggio che, sotto la superficie di maschio alpha, nasconde un profondo dolore. E poi Alan Scott, interpretato da Jeremy Irvine, sembra un emblema di perfezione, ma in realtà ha timore di esternare la propria omosessualità. Ed anche il personaggio Bree Jarta deve fare i conti con tutte le proprie insicurezze, considerando che è una donna di colore, che non vive in maniera semplice la sua condizione sulla Terra. Ed anche i character di Jessica Cruz e Simon Baz nascondono diversi traumi.

Sembra quindi che con Green Lantern ci troveremo di fronte ad una serie TV che esplorerà in maniera profonda le problematiche e le debolezze di alcuni dei più grandi supereroi DC Comics.