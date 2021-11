Bill Gates finanzia il vaccino italiano contro il Covid-19: “fornirà una copertura più ampia contro le varianti”

Bill Gates finanzia il vaccino italiano della ReiThera, con sede a Castel Romano. Una donazione da 1,4 milioni di dollari, che andrà a sostenere lo sviluppo di nuovi vaccini basati sulla piattaforma GRAd. Gli obiettivi del progetto finanziato dalla Bill & Melinda Gates, spiega l’azienda italiana, sono due:

La tecnologia a vettore adenovirale della ReiThera, la piattaforma GRAd, è in grado di indurre una risposta immunitaria cellulo-mediata particolarmente robusta, contrastando l’agente infettivo. È una soluzione, spiega l’azienda, di cui beneficeranno soprattutto i Paesi a basso e medio reddito, a partire dall’Africa, continente colpito dall’HIV e con un accesso ai vaccini contro il Covid-19 ancora molto modesto.

Siamo entusiasti che la prestigiosa Bill & Melinda Gates Foundation abbia deciso di investire nella tecnologia di ReiThera. Il progetto ci permetterà di accedere alla loro rete di collaboratori scientifici di grande esperienza sfruttando il potenziale della nostra nuova tecnologia del vettore GRAd per lo sviluppo di vaccini necessari sia per le nuove varianti di Covid-19 che per l’Hiv, i quali potrebbero avere un impatto molto positivo sulla vita delle persone nei Paesi a basso e medio reddito