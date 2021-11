Biancaneve e i sette nani: Gal Gadot sarà la regina cattiva

04—Nov—2021 / 8:36 AM

Gal Gadot dopo aver interpretato Wonder Woman vestirà i panni della regina cattiva nel film live-action dedicato a Biancaneve e i sette nani. Deadline ha riportato che l’attrice è arrivata alla fase finale delle trattative per concludere l’accordo.

Con Gal Gadot nei panni della regina cattiva in Biancaneve e i sette nani, si è completato il duo dei personaggi protagonisti, considerando che Rachel Zegler vestirà i panni di Biancaneve. Sembra che il lungometraggio sarà un musical, diretto da Marc Webb, con le riprese che inizieranno nel 2022. Sull’ingaggio di Gal Gadot sembra che l’interprete sia intrigata dall’idea di prendere parte ad un film Disney interpretando il ruolo della cattiva, così come ha fatto Angelina Jolie per Maleficent.

Benj Pasek e Justin Paul scriveranno le canzoni del film, e si tratta di grandi professionisti del settore considerando che hanno già lavorato a La La Land e The Greatest Showman. A produrre il lungometraggio ci saranno Marc Platt assieme allo stesso Webb, che dirigerà il film su Biancaneve su una sceneggiatura di Erin Cressida Wilson, che ha già lavorato a La Ragazza del Treno.

