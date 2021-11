Apple Store: in alcuni negozi negli Stati Uniti non servirà la mascherina

Come da poco rivelato grazie a un report di Bloomberg, già a partire da domani diversi Apple Store in America non richiederanno l'utilizzo della mascherina.

Come da poco riportato dalle pagine di Bloomberg, già dalla giornata di domani Apple avvierà un’importante cambiamento per circa 270 negozi presenti nel territori degli Stati Uniti, valutando in seguito di espandere la novità anche per altri dei propri store. Nello specifico, parliamo della sparizione dell’obbligo della mascherina nei locali, che riguarderà per il momento dei negozi in California, Florida, Arizona, New York, Louisiana, New Jersey e Connecticut.

Ovviamente, Apple ci ha tenuto a specificare il fatto che non si tratta di una manovra azzardata, quando di una decisione ben ponderata: trovate qui di seguito quanto riportato sulle pagine di 9to5Mac.

Dopo attente revisioni, il team dell’EHS, assieme alle autorità, hanno determinato che è sicuro cambiare le nostre direttive per le mascherine negli Apple Store. Il trend positivo di vaccinazioni, test e la conta dei casi nella vostra area ha reso questo possibile. La nuova politica si applicherà a tutti i clienti, indipendentemente dal loro stato di vaccinazione. La salute e la sicurezza del nostro team e dei clienti rimangono la nostra priorità. Continueremo a monitorare le indicazioni locali e i dati del Covid nelle vostre aree nella stagione natalizia, e faremo cambiamenti se necessario.

Siamo quindi fiduciosi del fatto che Apple abbia presto questa scelta con molta serietà, e che nel caso in cui dei problemi dovessero riscontrarsi nel corso dei prossimi mesi non tentennerà nel fare dietrofront, continuando ad assicurare la salute di dipendenti e dei clienti.

La novità dovrebbe già prendere il via dalla giornata di domani, e quindi non ci vorrà molto tempo prima di ascoltare il feedback del territorio americano in merito a questo cambiamento, che per il momento è l’unico che sembra sia stato considerato dal colosso di Cupertino per l’iniziativa.