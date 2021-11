The Great Outdoors: Dan Aykroyd a lavoro sul film sequel

Dan Aykroyd ha parlato con il The Hollywood Reporter della lavorazione del sequel di The Great Outdoors, film cult con John Candy.

The Great Outdoors, in Italia intitolato come Non è stata una vacanza… è stata una guerra!, viene ricordato per aver portato insieme sul grande schermo Dan Aykroyd e John Candy, ed ora sembra che lo stesso Aykroyd stia lavorando per realizzare il sequel del lungometraggio.

La notizia è stata data dallo stesso interprete al The Hollywood Reporter:

Howard Deutch è stato un regista davvero simpatico, ha adorato lavorare con me e John Candy, ed ora stiamo lavorando insieme al sequel che s’intitolerà The Great Outlaws. Sto cercando una figura che possa sostituire John Candy. Ci sono alcuni nomi molto interessanti, ma non posso rivelarli. Io ed Howie stiamo lavorando per riportare sullo schermo Roman che vittimizza un agente federale. Vedremo se troverò il giusto partner.

Il film originale è uscito nel 1988 e racconta di una famiglia in vacanza che si ritrova a passare dei guai a causa del cognato imbranato. Il lungometraggio non fece molto successo all’epoca della sua uscita, ma col tempo venne rivalutato dal pubblico che lo rese un piccolo cult degli anni Ottanta. Ed ovviamente la presenza del leggendario John Candy rende questo film ancora più prezioso.