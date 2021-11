Samsung lavora a un Exynos budget dedicato al 5G?

Mentre non sappiamo ancora quali siano i piani di Samsung per il campo dei nuovi telefoni, visto che nonostante l’insorgere di molteplici rumor relativi a Samsung Galaxy S21 FE ed S22 non troviamo conferme, pare che la compagnia stia avendo un occhio di riguardo anche per il mercato della fascia bassa. A creare questo dubbio è stato il noto tipster Ice Universe, il quale – come potete vedere di seguito – ha deciso di esprimersi sulla piattaforma di Twitter parlando di un nuovo dispositivo targato Samsung, seppur con un messaggio abbastanza stringato.

Non abbiamo a che fare con un telefono però, ma con un SoC Exynos, il quale prenderebbe il nome di 1280 e sarebbe ormai pronto al rilascio. Parlando dei dettagli, per il momento purtroppo ristretti, il tipster ha anche accennato al fatto che il colosso sudcoreano starebbe puntando sul processo a 5nm, e che le specifiche sarebbero addirittura minori dell’Exynos 1080, uscito lo scorso anno.

5nm Exynos 1280,coming soon

Strangely, its specification is lower than Exynos 1080

For entry-level models — Ice universe (@UniverseIce) November 3, 2021

Quello a cui Ice Universe allude quindi, è un chip potenzialmente davvero economico e con poche potenzialità, con il tutto che suona in maniera ovviamente abbastanza strana, visto che non abbiamo alcuna spiegazione in merito. Parliamo in ogni caso di un leaker alquanto affidabile, che in molteplici situazioni riesce a colpire nel segno con le proprie predizioni, e che anche questa volta potrebbe aver anticipato delle novità alquanto succose.

La teoria più accreditata, che spiegherebbe un dispositivo del genere, riguarda la possibilità di un apertura per alcuni dispositivi budget dell’azienda al mondo del 5G, il che avverrebbe proprio grazie a questo System on a Chip dedicato, ma all’effettivo neanche il leaker ha accennato alla questione. Considerando il rilascio imminente di cui si chiacchiera, sembra che per fortuna non servirà aspettare molto al fine di poterne sapere finalmente di più grazie a dei dettagli ufficiali del colosso.