Netflix Games: oggi il debutto internazionale, in Italia era già disponibile

Netflix Games sbarca ufficialmente su Android in tutto il mondo. In Italia, Spagna e Polonia era già disponibile da alcuni mesi.

Netflix Games debutta a livello globale su tutti gli smartphone e tablet Android. Netflix aveva scelto l’Italia (assieme a Spagna e Polonia) per testare il nuovo servizio, motivo per cui da noi la novità è già disponibile da mesi.

Netflix Games, lo ricordiamo, consente di accedere ad un (per ora piccolo) catalogo di videogiochi mobile. Il servizio è integrato all’interno dell’app ufficiale di Netflix per Android, non bisogna scaricare nuovi launcher. Tutti i giochi sono inclusi con l’abbonamento a Netflix.

La prima selezione di giochi messi a disposizione degli abbonati include “Card Blast”, “Teeter Up and Shooting Hoops”, “Stranger Things: 1984” e “Stranger Things 3: The Game”. In futuro Netflix aggiungerà al catalogo nuovi giochi per smartphone. Considerato che da oggi il servizio è stato lanciato a livello internazionale, è probabile che nell’immediato futuro Netflix intenda investirci ulteriori risorse.

Accedendo all’ultima versione di Netflix per Android da smartphone dovrebbe comparire una nuova riga con i giochi inclusi nel servizio direttamente sulla home; da tablet bisogna accedere a Netflix Games aprendo l’apposito menù a tendina.

Curiosamente Netflix Games non è disponibile sugli account Kids, ossia sui profili creati dai genitori per i loro figli.

Per il momento Netfli Games è disponibile esclusivamente su smartphone e tablet Android, non sappiamo se e quando arriverà anche su iOS.