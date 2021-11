Arcane al cinema: un watch party dedicato alla community di League of Legends

Arcane, la prima serie TV di Riot, debutterà in tutto il mondo domenica 7 novembre con un lancio a livello globale. Il primo episodio sarà disponibile in live su Twitch ed in contemporanea su Netflix, dove saranno disponibili i primi tre episodi che completano il primo arco narrativo. Per celebrare questo importante avvenimento, il primo episodio verrà proiettato al Cinema Arcadia di Melzo (Milano), grazie ad un evento speciale gratuito e aperto a tutti (fino a esaurimento posti), organizzato in collaborazione con partner d’eccezione come Fonzies e JD Sports.

La proiezione si terrà in contemporanea con la messa in onda dello show su Netflix, alle 3:00 di domenica 7 novembre, grazie alla sinergia tra Dentsu Gaming (Dentsu Group) e PG Esports che, in partnership con Riot, daranno vita a una notte indimenticabile per la community e i fan.

Si partirà poco dopo la mezzanotte con il check dei biglietti e dei green pass, per proseguire a partire dall’1:00 con circa un’ora di intrattenimento dedicato ai fan, che avranno la possibilità di sbizzarrirsi con le photo opportunity promosso da Fonzies e a talent del calibro di Kenrhen, Moonboy e Juniper. Nel foyer del Cinema, circondati da meravigliosi cosplayer del mondo Riot Games, tutti i partecipanti riceveranno inoltre una fantastica goodie bag con gadget a tema Arcane. A seguire pre-show, e dalle ore 3:00, il via al viewing party del primo episodio.

I biglietti, gratuiti e limitati fino ad esaurimento posti, sono già disponibili sulla piattaforma eventbrite al seguente link su eventbrite.it. A fronte del limitato numero di posti, gli organizzatori si raccomandano di prenotare il biglietto solo se si è effettivamente sicuri di partecipare, nel rispetto di tutti i fan che desiderano prendere parte all’evento.

Questa sarà una delle primissime occasioni per noi di Riot Games di organizzare un evento dedicato alla nostra community italiana. Siamo davvero felici di rendere possibile questo viewing party di Arcane, serie TV che per noi significa tantissimo e che non vediamo l’ora di mostrare ai nostri fan. La collaborazione con importanti partner come Fonzies ci riempie di orgoglio, e siamo sicuri che anche grazie al loro grande supporto la serata sarà un successo.

dichiara Carlo Barone, Brand Manager per l’Italia di Riot Games.

Siamo molto orgogliosi di essere promotori di questo importante progetto che conferma la capacità del mondo del gaming di dialogare e creare sinergie con altri territori, aprendo la possibilità alle aziende sponsor di raggiungere audience sempre più ampie e trasversali

afferma Elisa Presutti, responsabile per l’Italia di Dentsu Gaming.

Ambientata nel mondo di League of Legends, Arcane parla del delicato equilibrio tra la ricca città di Piltover e i bassifondi di Zaun. In tanti la chiamano “la città del progresso” ed è la patria di molte delle menti più brillanti di Runeterra, ma la creazione dell’Hextech, che permette a tutti di controllare l’energia magica, minaccia questo equilibrio. Anche se Arcane racconta le storie dei campioni di League of Legends, la serie è creata per essere un complesso mondo a sé stante pieno di decisioni morali, animazioni mozzafiato e momenti avvincenti.

Leggi anche: