James Bond in 007 minuti: il videorecap della saga con Daniel Craig

Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die sono film atipici nel canone bondiano perché, nonostante continuino di fatto la saga originale, costituiscono anche una sorta di soft reboot e un corpus unico, principalmente perché narrano la vita e l’evoluzione del James Bond interpretato da Daniel Craig. Un nuovo video montaggio rinarra l’intera minisaga, proponendosi peraltro di riassumere cinque film in appena… 007 minuti.

In No Time To Die, il film più recente, diretto da Cary Joji Fukunaga, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

