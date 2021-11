Hobbs & Shaw 2: Dwayne Johnson ha un’idea per il sequel

Dwayne Johnson ha rivelato di avere pronta un'idea per un sequel di Hobbs & Shaw che è piaciuta molto alla produzione.

Parlando a Sirius XM l’interprete Dwayne Johnson si è espresso su Hobbs & Shaw 2, dichiarando di avere in mente un’idea per lo sviluppo del lungometraggio sequel, e che si tratterebbe di un qualcosa di antitetico rispetto ai film della saga di Fast and Furious.

Ecco le parole di Dwayne Johnson su Hobbs & Shaw 2:

Ho avuto un’idea e subito dopo ho contattato Donna Langley, l’autore Chris Morgan, ed il produttore Hiram Garcia. Ho detto loro che avevo questa idea e questo tipo di direzione che volevo dare a Hobbs & Shaw, così l’ho scritta e loro l’hanno adorata. Si tratta di un qualcosa in antitesi rispetto a ciò che rappresentano di solito i film di Fast and Furious nel loro continuare ad andare avanti e avanti, e voglio perciò fare un qualcosa che sia la quintessenza dei film di Hobbs & Shaw.

Dwayne Johnson ha continuato parlando della sua intenzione di creare un progetto che abbia l’obiettivo di stupire tutti gli appassionati di Fast and Furious. Sicuramente dopo le sue parole la curiosità dei fan della saga sarà ancora più alta.

Ricordiamo che Hobbs & Shaw è uscito nelle sale cinematografiche nel 2019.