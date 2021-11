Garfield il gatto avrà la voce di Chris Pratt in un nuovo film d’animazione

Chris Pratt sempre più lanciato nel mondo del doppiaggio: dopo The LEGO Movie, Onward e Super Mario arriva ora l’annuncio che darà la voce a un altro personaggio, animato, nientemeno che il celebre gattone Garfield, in un nuovo film d’animazione ancora senza titolo e data d’uscita.

Non si hanno molte info riguardo al progetto, al momento, al di là del coinvolgimento di Pratt e dei nomi di regista, sceneggiatore e produttori. La storia sarà scritta da David Reynolds, storico autore disneyano che ha lavorato per tanti Classici, firmando tra l’altro lo spassoso Le follie dell’imperatore, diretto da Mark Dindal, con cui tornerà a far squadra proprio in questa occasione.

Non sappiamo, però, su cosa si baserà la storia, magari andando a ripescare dalle strisce originali di Jim Davis, ma è molto probabile che vorrà in qualche modo differenziarsi dai precedenti lungometraggi animati usciti tra il 2007 e il 2009 e dal dittico in tecnica mista del 2004-2006 in cui il personaggio era doppiato da Bill Murray.

