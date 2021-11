Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Shuma-Gorat confermato come villain?

Il merchandise di Doctor Strange in the Multiverse of Madness mostra Shuma-Gorat contro il supereroe Marvel: è una conferma del villain del film?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà fra circa sette mesi nelle sale, ma a tutt’oggi non sappiamo granché dei contenuti del film, in particolare la minaccia che lo Stregone Supremo affronterà. Al di là di rumor e indiscrezioni, ora arriva un indizio dal merchandise ufficiale, che punta in direzione di Shuma-Gorat.

È apparso online, difatti, sullo store australiano Booktopia, il pre-order per un set composto da un album da colorare e un puzzle ufficiale dedicato nello specifico a Doctor Strange in the Multiverse of Madness: sulla scatola c’è proprio Stephen Strange alle prese con la potentissima creatura spaziale nota come Shuma-Gorat.

L’immagine è disegnata con lo stile tipico dei comics e il personaggio non assomiglia particolarmente a Benedict Cumberbatch, ma il costume è molto simile a quello che abbiamo visto nel MCU. Del resto, è improbabile che il look del personaggio cambi radicalmente nel film di Sam Raimi.

Qui entriamo nel campo della speculazione, dato che non sarebbe certo la prima volta che il merchandise (in particolare libri e giocattoli) spoilerino particolari tratti dai film del MCU, ma d’altro canto bisogna anche considerare che, a volte, alcuni particolari vengono cambiati proprio per evitare gli spoiler totali, e che a volte personaggi, armi, oggetti sono presenti negli stessi ma sono dei veri e propri filler rispetto al film stesso, o sono basati su versioni preliminari.

C’è anche da considerare, comunque, che non si tratta della classica action figure supplementare creata per fare numero, ma di un oggetto per appassionati adulti, come specificato dalla scatola stessa: “Adult Colouring Pad and Puzzle”.

La presenza di Shuma-Gorat, ad ogni modo, andrebbe a confermare un rumor piuttosto insistente sulla presenza del personaggio sul film, che va ad aggiungersi ad altri più o meno fumosi che si sono rincorsi negli ultimi mesi, sull’inclusione di Gargantos, Loki, Monica Rambeau.

