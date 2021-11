Charlie Chaplin: il trailer del documentario dedicato all’icona del cinema

Showtime ha diffuso il trailer di The Real Charlie Chaplin, il documentario che racconterà luci e ombre dell'icona hollywoodiana del Novecento.

Charlie Chaplin è un’icona del cinema e del Novecento, e Showtime ha pubblicato il trailer del nuovo documentario dedicato al popolare personaggio intitolato The Real Charlie Chaplin, si tratta di un docufilm che proporrà filmati mai visti e che cercherà di mostrare l’interprete in una maniera inedita.

Ecco il trailer di The Real Charlie Chaplin.

Secondo la descrizione il documentario si propone di raccontare l’ascesa al successo di Charlie Chaplin dalla sua esperienza inglese fino all’arrivo ad Hollywood, includendo tutti i momenti positivi e negativi della sua carriera. L’obiettivo del docufilm è quello di provare a rispondere a questa domanda: chi è il vero Charlie Chaplin?

Perciò c’è anche l’intenzione di esplorare il lato oscuro del personaggio, ed in particolare colpisce una battuta del documentario fatta da una voce femminile che dice: “Sono cresciuta con l’icona, ma non conosco l’uomo dietro al personaggio”.

Il documentario è prodotto da Ben Limberg, e da John Battsek per Passion Pictures, Mike Brett e Steve Jamison per Archer’s Mark, e da Jo-Jo Ellison. The Real Charlie Chaplin uscirà negli Stati Uniti su Showtime l’11 dicembre.

Tra i film memorabili di Charlie Chaplin ricordiamo Tempi Moderni, Il grande Dittatore, Il Monello.