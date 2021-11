Scream 5: il nuovo poster mostra centinaia di Ghostface

Ecco un nuovo poster di Scream 5, che, con una grafica molto particolare, indica come Ghostface potrebbe nascondersi dietro chiunque.

01—Nov—2021 / 8:55 AM

Un nuovo suggestivo poster di Scream 5 mostra centinaia di Ghostface che arrivano a comporre un’unica grande maschera, creando un particolare effetto per un’immagine che vuol significare una sola cosa (sottolineata da una frase presente nel poster): l’assassino è sempre qualcuno che conosci.

Ecco il nuovo suggestivo poster di Scream 5.

Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette tornano a interpretare i loro ruoli iconici di Sidney Prescott, Gale Weathers e Dewey Riley nel nuovo Scream, insieme a Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

Il film è al contempo un rilancio della serie e un sequel diretto del quarto capitolo, ed è anche il primo non diretto da Wes Crawen, trapassato nel 2015: arriverà nelle sale statunitensi il 14 gennaio, mentre per l’Italia non è ancora stata ufficializzata una data, ma arriverà comunque nel 2022, presumibilmente intorno alla data americana.

Questa la sinossi ufficiale: