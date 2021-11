Netflix presenta i Chilleez, le nuove mascotte dei profili

Avete presente le icone “base” dei profili di Netflix? Quei quadratini colorati con le faccine sorridenti? Da oggi hanno un nome ufficiale: si chiamano Chilleez, e hanno subito un restyling che li ha resi molto più batuffolosi e carini.

Le nuove versioni di queste mascotte sono ora disponibili sulla piattaforma da utilizzare come avatar, ma Netflix ha intenzione di far loro colonizzare le nostre case non solo virtualmente ma anche fisicamente, grazie a una nuova serie di peluche realizzati appositamente per lo shop online ufficiale. Non è ancora noto il prezzo, ma sappiamo che saranno disponibili in quattro colori differenti (grigio, arancio, giallo e azzurro) e saranno alti ben 30 centimetri. Il resto lo scopriremo solo il 12 novembre, quando sbarcheranno sullo store online, ora aperto anche alle spedizioni verso l’Italia (gratuite per spese superiori ai 90 euro).

