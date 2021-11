Dune 2: Denis Villeneuve rivela che le riprese inizieranno nell’autunno 2022

Dopo l’annuncio della produzione di Dune 2 gli appassionati di cinema fantascientifico hanno iniziato ad immaginare come Denis Villeneuve potrà adattare la seconda parte del romanzo di Frank Herbert, e lo stesso regista ha da poco rivelato che le riprese del nuovo film inizieranno nell’autunno del 2022.

Queste sono le sue parole:

Non inizieranno così presto le riprese, abbiamo ancora molto lavoro da fare, e credo che si arriverà all’autunno del 2022. Da lì in poi le cose si velocizzeranno. La buona notizia è che ci sta un bel po’ di lavoro che è già completo, dal design, al casting alla sceneggiatura. Non ci sarà molto tempo davanti da qui alla produzione e cercherò di raccogliere la sfida per presentare al pubblico la seconda parte di Dune il più presto possibile. Non è un sequel inteso come un’altra storia con gli stessi personaggi, ma si tratta di una diretta prosecuzione del primo film, è la seconda parte del lungometraggio che sto cercando di realizzare.