The Conjuring: il montaggio ufficiale delle scene più spaventose della saga

È Halloween e, dunque, un film horror è d’obbligo per concludere la serata. Tra le scelte più “moderne” per una maratona a tema c’è sicuramente la corposa saga di The Conjuring, che tra titoli numerati e spin-off mette molta carne al fuoco… e regala moltissimi “jump scare”.

Ma quali sono i momenti più terrificanti della serie? HBO Max, che detiene il catalogo del franchise nei paesi in cui la piattaforma è presente, ci propone un lungo video di montaggio con i dieci Jump scare topici visti nei film. Che ne pensate?

L’ultimo capitolo della saga di James Wan risale a pochi mesi fa: The Conjuring – Per ordine del Diavolo, ora disponibile in home video e digital. Si tratta non solo del terzo capitolo della saga, ma anche dell’ottavo film di questo universo narrativo, che attualmente comprende anche tre episodi di Annabelle, The Nun – La vocazione del male e La Llorona – Le lacrime del male. Un franchise horror tra i più solidi degli ultimi anni, ispirato a persone realmente esistite e a misteri che hanno tormentato, negli anni, molti appassionati del soprannaturale. Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren, sotto la direzione di Michael Chaves

