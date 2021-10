POCO: l’azienda è pronta a espandersi all’infuori del mondo della telefonia

Come confermato sulle pagine di Android Authority, POCO sta valutando fortemente l'espansione in ulteriori settori all'infuori del mondo degli smartphone.

Sono attualmente emerse in rete delle ottime notizie per gli amanti del mondo di POCO, azienda ormai indipendente che ha sempre agito sotto l’ala di Xiaomi, e che però ormai ha raggiunto il suo preciso target, che pare voglia espandere ulteriormente anche all’infuori del mondo dei telefoni.

Parlando alle pagine di Android Authority, Angus NG, head of product marketing di POCO, ha parlato di come l’azienda si stia espandendo anche al fine di abbracciare ulteriori settori, seppur con le normali difficoltà per un passo del genere.

Parlando dell’ecosistema dei prodotti, penso che dobbiamo continuare a restare vicini alla filosofia del nostro brand e dei vari prodotti. Quindi, necessitiamo in qualche modo di restare sul sicuro, almeno per iniziare.

Per quel che riguarda l’espansione della compagnia, potrebbe trattarsi per iniziare di indossabili, power bank, e altri tipi di articoli simili. L’head of product marketing si è espresso anche sul mondo dei tablet.