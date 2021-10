Project Cambria sarà il VR di Meta dedicato al multiverso

Durante l’ultimo evento Facebook Connect, in cui la compagnia ha ufficializzato il suo cambio di nome in Meta, è stato confermato un nuovissimo visore per la realtà virtuale, all’effettivo non ancora vicino, ma che è già stato delineato da parte del colosso.

Nello specifico, si è parlato di un dispositivo che non avrebbe poi molto in comune con la linea di device Quest che la compagnia continua a supportare, i quali risultano infatti principalmente legati al mondo dei videogiochi.

Il visore in questione è noto come Project Cambria, e sarebbe stando a quel che sappiamo legato nello specifico al nuovo metaverso a cui Meta sta lavorando ormai da tempo, che dovrebbe essere finalizzato nel corso dei prossimi anni e offrire un’esperienza del tutto rivoluzionaria agli utenti. Il prezzo sarà inoltre più alto rispetto al Quest 2, anche se pare saranno presenti funzionalità del tutto nuove, non arrivate per i precedenti dispositivi dell'(ex) Facebook.

Come spiegato dalla compagnia nel corso della presentazione, abbiamo a che fare con un prodotto non esattamente vicino al rilascio, visto che Project Cambria, o qualunque sarà il nome del visore non legato alla linea di Quest, uscirà il prossimo anno, e non abbiamo per il momento una finestra di lancio più ristretta.