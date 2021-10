Milite Ignoto 100: ventuno illustratori lo celebrano a Lucca

Non solo 700 anni di Dante, 75 dalla nascita della Repubblica o 150 dalla proclamazione di Roma capitale d’Italia c’è anche il centenario del Milite Ignoto che è stata celebrata in una particolare mostra all’interno della Chiesa S. Cristofaro.

All’interno dell’oratorio spicca un grande albero, un treno con all’interno filmati originali dell’Istituto Luce arricchite dalle illustrazioni di Gipi e un percorso che simula un viaggio a piedi in una collina intervallato da vecchie panchine e luminarie di inizi anni quaranta. Sotto ad ogni lampione un’illustrazione realizzata da venti talentuosi artisti del fantastico (e non solo) che ci sono in Italia.

Ma che cosa è stato richiesto a questi autori? L’interpretazione di un simbolo che da cento anni viene sfruttato ideologicamente, ne esce fuori un’iniziativa veramente di grande spicco patrocinata anche dal Ministro delle Politiche Giovanili che è voluta essere presente all’inaugurazione della mostra. Inoltre contemporaneamente in Italia sta viaggiando un treno che ripercorre il viaggio che fece la salma del Milite Ignoto 100 anni fa con destinazione Roma. Dal 29 ottobre al 1° novembre Lucca sarà infatti lo sfondo per accogliere questa installazione immersiva, in parallelo appunto con il viaggio reale, su un treno storico, messo a disposizione da Fondazione FS e in collaborazione con il Ministero della Difesa, che ripercorrerà il tragitto fino alla “casa” simbolica dell’intera nazione, l’Altare della Patria. Per il settore tra l’altro dei Games, Asmodee, uno dei principali editori di giochi in Europa, organizzerà (al Festival come nei Campfire aderenti) dei tornei di “Ticket to Ride” in un’edizione speciale, dedicata proprio al Milite Ignoto.

E’ un anno importante il 2021, lo è per la memoria e lo è per il futuro – dichiara Fabiana Dadone – lo è per i giovani esortati dal Presidente Mattarella a prepararsi a vivere i capitoli nuovi di questa storia, ad essere protagonisti del nostro futuro. In questo senso abbiamo deciso di innestare la commemorazione del centenario del Milite Ignoto in un contesto pop, nerd secondo alcuni, come quello di Lucca Comics & Games. Non si tratta di una forzatura, ma della scelta ambiziosa, coraggiosa, convinta di ricorrere a nuovi linguaggi per riuscire a diffondere e condividere la Storia e le storie con le nostre ragazze e i nostri ragazzi, permettendo così di continuare a costruire la memoria e a tenerla viva nel futuro”

L’esposizione delle opere, seppur non grandissime, è di gran fattura con la possibilità con un semplice click ad un QR di entrare nella realtà aumentata della stessa illustrazione. Un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia, capace di dare una nuova sostanza visiva e narrativa a quello che cento anni fa fu il “viaggio” del Milite Ignoto, senza retorica, con emozione, con verità. Una mostra riuscitissima che dona un’emozione unica grazie anche alla trasversalità degli autori messi in campo. Il team di artisti è composto da Sergio Algozzino, Massimo Asaro, Paolo Barbieri, Lelio Bonaccorso, Daniele Caluri, Linda Cavallini, Giorgio Cavazzano, Ivan Cavini, Carmine Di Giandomenico, Gipi, Roberto Di Salvo, Lorenza di Sepio, Edvige Faini, Alessandro Mereu, Kalina Muhova, Roberto Recchioni, Giulio Rincione, Maria Laura Sanapo, Laura Scarpa, Yole Signorelli, Luigi Siniscalchi.