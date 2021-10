Iron Man: la Marvel inizialmente non voleva la canzone dei Black Sabbath

Nel libro The Story of Marvel Studios viene rivelato che i produttori di Iron Man non volevano spendere soldi per la canzone dei Black Sabbath.

Il primo Iron Man ha aperto al successo della Marvel, ma per rendere il film con Robert Downey Jr. il capostipite di un fenomeno cinematografico senza precedenti, c’erano molte cose che potevano non andare esattamente come sono andate: tra queste c’è la canzone Iron Man dei Black Sabbath, che la produzione inizialmente non voleva inserire nel film.

Secondo quanto riportato nel libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe fu il produttore Jeremy Latcham a convincere la produzione a spendere i soldi per i diritti della canzone, visto che non erano convinti sull’inserire Iron Man dei Black Sabbath nel film, considerando il fatto che il brano si pensava fosse troppo costoso.

Ho detto- ha ricordato il produttore Latchman- ‘voi mi pagate per dire ciò che penso, ed io credo che questa canzone sia forte da utilizzare, e se non verrà inserita nel film non sarà una bella cosa’. Fu così che alla fine si convinsero e chiesero i diritti a Ozzy Osbourne giusto una settimana prima del Comic-Con.

Ed il risultato pagò le aspettative, considerando che il pubblico andò in visibilio dopo che sentì i primi accordi di Iron Man dei Black Sabbath ad accompagnare il trailer del lungometraggio.