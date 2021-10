The Last of Us: nuove foto dal set mostrano l’infezione da cordyceps

La terribile e letale infezione da cordyceps è ben visibile nelle nuove foto dal set del serial HBO ispirato a The Last of Us con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Nel mondo di The Last of Us, celebre serie di videogiochi d’avventura e sopravvivenza per PlayStation, il crollo della civiltà è dovuto a una terribile infezione fungina che attacca i cervelli dei suoi ospiti: questi aggressivi funghi parassiti vengono denominati cordyceps e possiamo vederne in abbondanza nelle nuove foto dal set del serial HBO, attualmente in fase di riprese in Canada.

🔥 Pedro Pascal (Joel), Anna Torv (Tess) and Bella Ramsey (Ellie) filming #TheLastofUs yesterday. Thanks! @mcyc504 pic.twitter.com/oOaaR6n4C7 — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 27, 2021

Nelle foto, chiaramente non ufficiali ma abbastanza chiare, oltre alla impressionante scenografia possiamo notare in azione i due protagonisti, Pedro Pascal e Bella Ramsey, nei ruoli di Joel ed Ellie, nonché un altro personaggio importante, la Tess impersonata da Anna Torv.

La serie, che secondo alcuni report sarà ad alto budget, racconta di un disperato viaggio on the road in un mondo piagato da una sorta di pandemia zombie e del rapporto padre-figlia che si viene a creare tra i due protagonisti, inizialmente estranei. Il creatore della saga videoludica, Neil Druckman, è direttamente coinvolto nello sviluppo del serial e dovrebbe anche dirigere almeno un episodio.

