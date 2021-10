Skyrim IRL: un popolare tikoker è accusato di aver ucciso la moglie per gelosia

Su TikTok era famoso per i suoi video parodia di Skyrim. La sua serie ‘Skyrim IRL‘, che mimava le meccaniche ed i comportamenti del gdr nella vita vera, aveva raggiunto milioni di visualizzazioni. Oggi Ali Nassar Abulaban è accusato di aver ucciso sua moglie e un amico per gelosia. In attesa del processo è già stato arrestato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe preso la decisione di uccidere la moglie dopo aver ascoltato una conversazione trai due usando uno stalkerware, un’app che consente di trasformare uno smartphone o un tablet in un captatore informatico. Una macchina per intercettare e spiare, in altre parole.

Abulaban avrebbe installato l’app sull’iPad di sua figlia, poi l’avrebbe utilizzata per ascoltare le conversazioni tra sua moglie Ana Abulaban e l’amico Rayburn Barron senza che loro potessero sospettare alcunché. Non è chiaro cosa abbia fatto scattare la gelosia di Nassar Abulaban. Il canale di NBC 7 parla di una conversazione innocua, dove la moglie scherzava a rideva con l’amico. Secondo la pubblica accusa, tanto sarebbe bastato per convincere Nassar a rientrare a casa ed uccidere i due a colpi di pistola.

Il caso, scrive Joseph Cox su Vice, impone una riflessione sulla preoccupante diffusione degli stalkerware, software di sorveglianza ormai al centro di un numero allarmante di omicidi e abusi motivati dalla gelosia.

La maggior parte degli stalkerware in commercio sono disponibili esclusivamente su Android. Questo perché Google e Apple non consentono la pubblicazione di app manifestamente create con lo scopo di spiare una persona. Poco importa: Android consente il side-loading delle App. È possibile scaricare l’Apk dell’app dal sito ufficiale dello sviluppatore e quindi passarla sullo smartphone collegando quest’ultimo al computer.

Gli stalkerware possono venire nascosti: un utente poco esperto difficilmente sospetterà di essere spiato. Alcune app in commercio consentono di monitorare in tempo reale cosa succede sullo schermo, scattando screenshot delle conversazioni, altre consentono di tracciare anche gli spostamenti usando il GPS, e – come sembra essere successo in questo caso – attivare il microfono per ascoltare le conversazioni.

In questo caso specifico, l’app di sorveglianza era stata installata su un iPad. Almeno che quest’ultimo non sia stato sottoposto a jailbreak, è verosimile che l’app in questione sia stata scaricata dall’AppStore di Apple.

Apple, si diceva poco sopra, non consente la pubblicazione di stalkerware sul suo store, ma in compenso chiude un occhio sulle app specificatamente progettare per monitorare i bambini. Al momento non abbiamo dettagli sull’app usata da Abulaban, ma secondo Vice è probabile che si trattasse proprio di un servizio di baby monitor.