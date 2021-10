Redmi: in arrivo uno smartphone high-end, stando a un leak

Mentre Xiaomi lavora al nuovo Redmi Note 11, come ormai quasi confermato, pare che per la serie budget del colosso sia in arrivo una sorpresa particolarmente interessante. Nello specifico, parliamo di un dispositivo che dovrebbe presentarsi con performance tutt’altro che budget, il che è stato anticipato da parte di un noto leaker cinese sulla piattaforma di Weibo, come riportato sulle pagine di Gizmochina recentemente.

Stando a quel che sappiamo, pare che il colosso sia attualmente al lavoro su un telefono che dovrebbe offrire uno Snapdragon 870 come SoC, scelta particolarmente interessante per la serie targata Xiaomi, che all’effettivo offrire un successore del Redmi K40, arrivato sul mercato a un prezzo particolarmente competitivo.

Al momento tuttavia, non abbiamo ancora alcun ulteriore dettaglio in merito al chiacchierato device, e va infatti specificato in particolar modo che potrebbe trattarsi di informazioni non confermate, e che è bene prendere il tutto con le pinze fino a che la società non avrà approfondito la situazione.

Purtroppo non si parlato per il momento neanche di una possibile finestra di lancio, e speriamo quindi che la compagnia abbia modo di parlare in maniera approfondita della situazione nel corso dei prossimi mesi.