Oculus Quest: in arrivo le chiamate di Messenger

Durante il suo evento Connect, all’infuori dell’ufficializzazione del nuovo nome di Facebook, Meta, la compagnia ha parlato di come il mondo di Oculus Quest e l’app di messaggistica Messenger si integreranno, con un focus che riguarda nello specifico le chiamate. ù

L’azienda ha infatti ufficializzato il fatto che risulterà possibile chiamare gli altri utenti direttamente indossando il visore, il che è un ottima novità, se si considera che questo viene criticato da molti utenti per via della difficoltà di interazione con gli altri utenti quando si indossa il caschetto.

Grazie alla nuova integrazione, si avrà modo anche di invitare gli altri utenti a unirsi al proprio gruppo, ma non mancherà anche l’invio di messaggi fra i membri della community di Facebook. Anche se la novità era già stata confermata, come ricordano le pagine di TechCrunch, le chiamate sono una novità inaspettata.

Al momento però, non abbiamo ancora una data d’uscita precisa per quel che riguarda la novità in questione, anche se per fortuna non mancherà molto, visto che il tutto dovrebbe già essere rilasciato da parte del colosso entro la fine dell’anno, e avremo quindi presto modo di saperne di più.