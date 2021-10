Meta: l’ex Facebook lavora a un’app per creare dei filtri AR

Come confermato nel corso dell'ultimo evento Connect di Facebook, la compagnia è attualmente al lavoro al fine di realizzare Polar, un'app per creare filtri AR.

Nel corso del suo ultimo evento, Connect, Meta (ex Facebook), ha anticipato diverse importanti novità, anche all’infuori della più importante: il cambio di nome della compagnia. Mentre il focus è stato infatti anche sull’ecosistema dei dispositivi Quest, si è parlato anche del mondo dei software.

Nello specifico, la compagnia è andata anche nel dettaglio per quel che riguarda il software, e infatti ha anticipato l’arrivo di Polar, un’applicazione per iOS che dovrebbe permettere di creare con maggiore facilità i filtri AR. Parliamo proprio della realtà aumentata, su cui il colosso ha intenzione di puntare, mentre continua a lavorare al fine di realizzare il suo metaverso.

Il tutto dovrebbe risultare intuitivo e utilizzabile da tutti gli utenti, grazie a un’interfaccia utilizzabile con maggiore facilità, che permetterebbe la costruzione dei filtri con dei template non troppo tecnici.

Stando a quanto dichiarato da parte della compagnia, la novità dovrebbe entrare in fase di testing già entro la fine dell’anno, visto che pare lo sviluppo stia attualmente procedendo a gonfie vele. Purtroppo, non ci è ancora stata fornita una data d’uscita precisa per il tutto, anche se la finestra di lancio vicina suggerisce che sentiremo presto delle novità in merito.