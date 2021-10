Il Governo stacca la spina al cashback di Stato: no alla proroga nel 2022

Fan del Cashback di Stato abbiamo una brutta notizia da darvi: è finita per sempre. Il Governo ha confermato che l’iniziativa non verrà riproposta del 2022, recuperando in questo modo 1,5 miliardi di euro. Non è una sorpresa: «Il cashback ha un carattere regressivo ed è destinato ad indirizzare le risorse verso le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche migliori», aveva detto il premier Mario Draghi in occasione di un Consiglio dei Ministri dello scorso giugno. C’erano anche dei dubbi sulla sua reale capacità di drenare risorse dall’evasione fiscale.

A distanza di pochi mesi eccoci qui, il Cashback di Stato è morto una volta per tutte. L’iniziativa voluta dal Governo Conte 2 è durata per un solo semestre, poi a giugno la decisione di congelarla in modo da permettere un’analisi dei costi e benefici.

La cancellazione del Cashback è stata discussa in occasione dell’ultima riunione della cosiddetta cabina di regia ed è poi stata approvata durante il Consiglio dei Ministri di giovedì.

Del Cashback di Stato se ne era parlato anche per la corsa alle microtransazioni per aggiudicarsi il superbonus, ossia un maxi-pagamento di 1.500 euro destinato agli italiani che avevano effettuato il numero più alto di transazioni. Il sistema teneva conto del numero totale di pagamenti e non del loro volume.

Morale? Molti italiani avevano preso d’assalto i distributori di benzina automatici, dilazionando il pieno in centinaia di rifornimenti da pochi centesimi. Altri invece avevano usato le casse automatiche dei supermercati, pagando ogni articolo separatamente. Una follia che non si ripeterà più.

