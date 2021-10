App Store: nuove app stock possono essere recensite

Recentemente, Apple ha iniziato a permettere agli utenti di lasciare delle recensioni anche alle app stock realizzate da parte del colosso di Cupertino e disponibili per tutti i dispositivi proprietari. Si è trattata di una novità alquanto interessante, che infatti ha permesso agli utenti di esprimere pareri in merito ai software targati Apple dopo moltissimo tempo in cui ciò non è risultato possibile.

Mentre il tutto è partito solamente per un numero ristretto di applicazioni, la novità è già pronta ad allargarsi ulteriormente, come confermato ufficialmente da Apple e riportato sulle pagine di 9to5Mac.

Parliamo questa volta di recensire alcune applicazioni stock di base, come ad esempio Messaggi e Telefono, che in diversi casi sono riusciti a ottenere feedback alquanto positivi, anche se all’effettivo non c’è molto di cui gli utenti hanno modo di lamentarsi.

Non sappiamo per il momento cosa abbia portato il colosso a optare per questa specifica scelta, ma è probabile che Apple sia alla ricerca di pareri sinceri da parte degli utenti al fine di migliorare i propri software nel corso del tempo con feature e miglioramenti, basandosi su quanto riscontrato.