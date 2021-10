Windows 10 riceverà il Microsoft Store di Windows 11

Anche gli utenti che non hanno per il momento avuto modo di passare a Windows 11 da Windows 10, riceveranno presto un’interessante feature del nuovo OS, la quale seppur non rivoluzionaria svecchia per certi versi l’esperienza di utilizzo e risulta particolarmente interessante. Nello specifico, come riportato sulle pagine di The Verge, parliamo dell’arrivo del Microsoft Store presente all’interno dell’ultimo sistema operativo anche per il “vecchio” OS del colosso di Redmond, il che dovrebbe avvenire grazie al nuovo aggiornamento di novembre 2021.

La nuova versione permette l’utilizzo delle applicazioni win32, e com’è facile immaginare si presenta con il nuovo design utilizzato per Windows 11, decisamente più moderno. e tra le altre cose risulta anche maggiormente “aperto” rispetto al passato, dato che include titoli di negozi virtuali di terze parti, fra cui l’Epic Games Store.

Altre applicazioni come Zoom, Discord, VLC e TeamViewer fanno il loro ingresso nel negozio di Microsoft grazie a questo aggiornamento. Il tutto è già disponibile per gli utenti Insider del programma di Windows 10, ma come detto pare sia questione di settimane prima che finalmente tutti abbiano modo di metterci mano.

Non sappiamo se nel corso dei prossimi mesi la compagnia deciderà di portare ulteriori nuove feature per il suo penultimo Windows, che però sicuramente nel corso degli anni verrà via via lasciato da parte per far spazio al nuovo arrivato, nel mirino degli sviluppatori per quel che riguarda nuovi aggiornamenti e supporto.

Al momento non abbiamo all’effettivo alcuna conferma in merito, ma considerando che sono molti i membri della community di Microsoft che per via degli stringenti requisiti non posso passare a Windows 11, è possibile che la compagnia stia pensando a un modo per rendere più vicine le due versioni, con redesign minimi ma comunque efficaci simili a quello appena citato.