Samsung S21 FE ormai vicino al lancio? Tornano online le pagine di supporto

La strada del Samsung S21 FE è particolarmente in pendenza, visto che parliamo di un telefono che sembrava ormai pronto per il rilascio, e stando a diversi report è stato addirittura cancellato da parte del colosso sudcoreano. Mentre tutto suggeriva che il device non sarebbe mai arrivato sugli scaffali, principalmente per via dei problemi legati alle scorte, la vicenda si è di nuovo evoluta.

Le speranze hanno iniziato infatti a perdersi del tutto quando le pagine di supporto emerse online per il dispositivo in questione sono state chiuse, ma queste risultano ora nuovamente online. Ciò purtroppo non suggerisce un lancio imminente sicuro, ma si tratta ovviamente di un importante suggerimento, e sembra quindi che – questa volta per davvero – ci sia stato un dietrofront da parte di Samsung, la quale sarebbe finalmente pronta a svelare al mondo e rilasciare questa Fan Edition.

Stando ai benchmark precedentemente emersi, il telefono dovrebbe offrire un Exynos 2100, anche se è possibile che alcune versioni vengano spedite invece con uno Snapdragon 888. Mentre non abbiamo ancora una data di uscita di alcun tipo, diversi rumor puntano a un lancio per la giornata dell’11 gennaio, in seguito quindi a un rinvio interno che avrebbe spostato il debutto dal 2021 all’inizio del 2022.

Come riporta Gizmochina, è possibile che la nuova data così lontana da quelle precedentemente suggerite sia stata scelta per via di problemi di scorte che hanno portato alcuni giganti del settore automobilistico a chiudere delle fabbriche.

Per il resto, sappiamo che il device dovrebbe offrire uno schermo AMOLED FHD+ da 6,4 pollici, con 120 Hz di refresh rate, il quale avrebbe una camera punch-hole da 32 MP. Si parla per il retro di un modulo con 3 sensori. La batteria sarebbe da 4.500mAh e supporterebbe la ricarica rapida a 25 W.